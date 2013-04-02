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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 19:27 BJT

路透基点：阿里巴巴接洽更多家银行来安排80亿美元贷款案

路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息来源报导称，阿里巴巴正在接洽更多家银行来安排其80亿美元超大型贷款。这宗贷款案料将成为今年亚洲规模最大的融资案之一。

消息人士说，除了先前据称选定的花旗集团、瑞士信贷、汇丰集团、摩根大通以及摩根士丹利外，又有四家银行包括澳新银行、星展银行、德意志银行与瑞穗实业银行，可能会以同上五家银行一样的条件加入贷款案。

据悉，这九家银行预计会平均分担融资款项，并得到委托主办行与额度分配行头衔。未来几周委托主办行还可能增多。

另一名消息人士透露，本贷款案将等额分成三年期与五年期的部分。

一如早前报导，贷款资金将用于为去年的40亿美元贷款融资，也会用作一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资，以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。

一些消息来源曾表示，阿里巴巴透过本次贷款新增的40亿美元，可能用于执行去年5月与雅虎达成的71亿美元买回股票协议。这宗买回股票案已于去年结束，但可能还有一些遗留的责任需要融通支援。

如同早前报导所称，阿里巴巴和雅虎2012年5月21日达成的股票回购协议涉资71亿美元，包括63亿美元现金，以及阿里巴巴向雅虎新发行的8亿美元优先股。

消息人士早前预期，阿里巴巴此次贷款利率可望低于去年。(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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