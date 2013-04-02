路透基点：阿里巴巴接洽更多家银行来安排80亿美元贷款案

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息来源报导称，阿里巴巴正在接洽更多家银行来安排其80亿美元超大型贷款。这宗贷款案料将成为今年亚洲规模最大的融资案之一。
消息人士说，除了先前据称选定的花旗集团、瑞士信贷、汇丰集团、摩根大通以及摩根士丹利外，又有四家银行包括澳新银行、星展银行、德意志银行与瑞穗实业银行，可能会以同上五家银行一样的条件加入贷款案。
据悉，这九家银行预计会平均分担融资款项，并得到委托主办行与额度分配行头衔。未来几周委托主办行还可能增多。
另一名消息人士透露，本贷款案将等额分成三年期与五年期的部分。
一如早前报导，贷款资金将用于为去年的40亿美元贷款融资，也会用作一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资，以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。
一些消息来源曾表示，阿里巴巴透过本次贷款新增的40亿美元，可能用于执行去年5月与雅虎达成的71亿美元买回股票协议。这宗买回股票案已于去年结束，但可能还有一些遗留的责任需要融通支援。
如同早前报导所称，阿里巴巴和雅虎2012年5月21日达成的股票回购协议涉资71亿美元，包括63亿美元现金，以及阿里巴巴向雅虎新发行的8亿美元优先股。
消息人士早前预期，阿里巴巴此次贷款利率可望低于去年。(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。