《中国数据观测》3月新增贷款料现季末反弹,M2增速或继续回落

* 公布内容: 3月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间,最晚4月15日 --调查结果 : 3月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 14.6 13.9-15.0 15.2 13.4 19 新增人民币贷款(亿元) 8,500 6,500-10,000 6,200 10,100 17 人民币贷款余额同比% 14.7 14.4-14.8 15.0 15.7 11 外汇储备（万亿） 3.35 3.314-3.46 3.31* 3.305 5 * 为上年末数据 --数据要点: 中国商业银行季末冲贷的惯性将拉动3月人民币新增贷款环比大增，但料不会打乱“3：3 ：2：2”的全年节奏。而在央行持续通过规模适度的净回笼操作温和收紧流动性的背景下，广 义货币供应量（M2）同比增速料继续回落. 接受路透调查的19家机构预测中值显示，3月末M2同比增速料为14.6%；而新增人民币贷款 则在8,500亿元，明显高于上月的6,200亿元。 交通银行报告表示，经济增长温和回升，实体经济信贷需求较为平稳。同时，季末存款大 幅增加，银行存贷比压力缓解明显增强了信贷投放能力。而季末考核压力也会促使银行加大信 贷投放。因此，3月新增贷款会较2月有明显上升，至10,000亿元。其并乐观预计中国今年全年 新增贷款将在9-9.5万亿元。 而如果3月新增贷款真如预测中值在8,500亿元附近的话，那按照“3：3：2：2”的节奏推 算，全年新增贷款规模将在8.5万亿附近。 倘若贷款即M2数据高于预期，则是央行流动性“紧平衡”操作框架失守的又一体现。从回 购加权平均利率的走势可以看出，中国银行体系流动性自春节以来呈现出宽松甚至泛滥的态势 ，这种局面的继续演变可能导致重启央行票据等手段，与正回购操作共同回笼过多流动性。 凭借正回购操作，中国央行公开市场已连续七周净回笼。年初至今，公开市场已累计净回 收资金逾7,000亿元，去年同期则为小幅净投放。但在外汇占款增长势头明显等因素支撑下， 货币市场主要回购利率走势相对平稳。 央行行长周小川稍早在“两会”（全国人大和政协会议）期间的新闻发布会上表示，要高 度关注通货膨胀，高度重视以便能够在物价基本稳定的时候保持经济平稳较快发展，这是一条 捷径。央行并打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。他并称，全 年13%的M2增速目标代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是中性，不再是宽松的货币政策。 宏观经济分析师寄望“两会”后中国实体经济能够出现真正的需求复苏，来自政府相关领 域，以及企业层面的投资意愿可以通过新增贷款特别是中长期新增贷款和固定资产投资等数据 显现。而这种复苏将成为中国今年经济走势向好的最好佐证，也将成为股票市场上行的动力。 北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青日前表示，今年宏观经济 将保持平稳，上半年政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。他预计，3月 份CPI同比增速或将回到2.0%左右。若调控得当，今年全年有希望达到去年的2.6%或者略高水 平，全年GDP增速有望达8.3%左右。 分析师并预计，3月末中国外汇储备将达到3.35万亿美元，较去年末的3.31万亿美元继续 小幅扩大。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 外汇储备 M2 新增贷款 人民币贷款余额 （万亿美元） (同比%) (10亿元人民币) (同比%) 中国银行 3.320 14.8 900.0 14.7 交通银行 ~ 14.8 1000.0 14.7 美银-美林 ~ 14.2 ~ 14.6 国开证券 ~ 14.8 900.0 14.8 首创证券 3.350 14.8 850.0 ~ 建设银行 3.380 14.8 1000.0 14.8 中金公司 ~ 14.6 1000.0 ~ 中信证券 ~ 14.7 900.0 ~ 德意志银行 ~ 14.2 800.0 ~ 安信证券 ~ 14.9 900.0 ~ 光大证券 ~ 14.5 850.0 ~ 银河证券 ~ 14.5 750.0 ~ 国泰君安 ~ 14.4 850.0 ~ 海通证券 ~ 14.0 800.0 14.4 华宝信托 3.460 14.8 850.0 14.5 兴业银行 ~ 14.5 1000.0 14.8 北京领先国际 金融资讯 3.314 13.9 840.0 14.5 上海证券 ~ 15.0 650.0 14.8 申银万国 ~ 14.2 ~ 14.6 (完) (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)