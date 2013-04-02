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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 18:52 BJT

香港个股：新世界百货拟购上海百货大楼项目，代价高至12.5亿元人民币

路透香港4月2日 - 新世界百货中国有限公司 周二宣布，已就拟收购上海一百货综合大楼项目签订意向书，预期收购该项目全部权益的代价暂定介乎12.2-12.5亿元人民币。

公司的声明称，拟收购的目标公司拥有及经营上海泓鑫时尚广场，泓鑫时尚广场约占43,660平方米楼面面积及地上六层及地下三层，为一座包括百货店、餐厅及娱乐设施的综合大楼。根据独立估值师编制的估值报告，泓鑫时尚广场的市场价值不少于12.5亿元。

新世界百货表示，公司正在展开“一市多店”的扩张策略，以扩大市占率及享有成本效益。上海为公司于中国东南地区的核心城市，收购将可进一步扩大其在上海的业务据点。

新世界百货今天收低4.01%，报4.31港元。过去一个月下跌逾5%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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