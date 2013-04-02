香港个股：新世界百货拟购上海百货大楼项目，代价高至12.5亿元人民币

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港4月2日 - 新世界百货中国有限公司 周二宣布，已就拟收购上海一百货综合大楼项目签订意向书，预期收购该项目全部权益的代价暂定介乎12.2-12.5亿元人民币。
公司的声明称，拟收购的目标公司拥有及经营上海泓鑫时尚广场，泓鑫时尚广场约占43,660平方米楼面面积及地上六层及地下三层，为一座包括百货店、餐厅及娱乐设施的综合大楼。根据独立估值师编制的估值报告，泓鑫时尚广场的市场价值不少于12.5亿元。
新世界百货表示，公司正在展开“一市多店”的扩张策略，以扩大市占率及享有成本效益。上海为公司于中国东南地区的核心城市，收购将可进一步扩大其在上海的业务据点。
新世界百货今天收低4.01%，报4.31港元。过去一个月下跌逾5%。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。