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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 19:03 BJT

东南亚股市:马来西亚股市涨至两个半月高点，菲律宾股市回落

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                                 来     
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 汤森路透东南亚                      445.55     1.52    +0.34    +5.06   424.10
 指数                                                                   
 新加坡                             3317.59    10.01    +0.30    +4.75  3167.08
 马来西亚                           1685.00    17.39    +1.04    -0.23  1688.95
 泰国                               1550.54     0.99    +0.06   +11.39  1391.93
 印尼                               4957.25    19.68    +0.40   +14.84  4316.69
 菲律宾                             6748.43   -91.16    -1.33   +16.10  5812.73
 越南                                509.43     3.62    +0.72   +23.13   413.73
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