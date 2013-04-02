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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 19:32 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，受越南现货需求推动

路透新加坡4月2日 - 亚洲柴油裂解价差周二上涨，获益于越南的现货需求以及较好的套利条件。

路透数据显示，5月柴油裂解价差涨0.74美元至每桶较迪拜原油升水16.71美元。

交易商称，在新加坡交易时段，普氏(Platts')交易平台出现了技术性小故障，影响了一些买卖价。

不过这对普氏公布的价格不太可能有大的影响，交易商称，这只是偶然事故，而合约价格通常是采用一个月的平均价格。

业内消息人士称，越南Saigon Petro涌现出一些现货需求，可能会有利于柴油的基本面。

一业内消息人士表示，印尼丰益国际有可能已购买了38,000吨含硫量0.35%的柴油，价格为较新加坡报价每桶贴水0.5美元，不过尚未获得证实。

交易商称，中国航油有可能已较新加坡报价贴水的价格，购买了多达120万桶4-5月交货的航煤。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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