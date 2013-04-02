国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，受越南现货需求推动

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透新加坡4月2日 - 亚洲柴油裂解价差周二上涨，获益于越南的现货需求以及较好的套利条件。
路透数据显示，5月柴油裂解价差涨0.74美元至每桶较迪拜原油升水16.71美元。
交易商称，在新加坡交易时段，普氏(Platts')交易平台出现了技术性小故障，影响了一些买卖价。
不过这对普氏公布的价格不太可能有大的影响，交易商称，这只是偶然事故，而合约价格通常是采用一个月的平均价格。
业内消息人士称，越南Saigon Petro涌现出一些现货需求，可能会有利于柴油的基本面。
一业内消息人士表示，印尼丰益国际有可能已购买了38,000吨含硫量0.35%的柴油，价格为较新加坡报价每桶贴水0.5美元，不过尚未获得证实。
交易商称，中国航油有可能已较新加坡报价贴水的价格，购买了多达120万桶4-5月交货的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。