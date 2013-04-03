重温稿-《综述》：中国工行将入股永丰金旗下银行股权，料成首宗陆银来台参股案

* 中国工行参股永丰金旗下银行20%股权

* 料成首宗陆银来台参股案

* 中国工行将入主永丰银董事会

* 外资看好金控旗下银行成陆银参股最爱

记者 詹静宜

路透台北4月2日 - 第三度两岸银行监理平台会议“简称金管三会”刚释出参股上限放宽利多，目前唯一符合来台参股条件的中国工商银行随即亮出底牌，表明将参股永丰金控 旗下永丰银行20%股权，并可望入主董事会，此料将成为首宗陆银来台参股案，而永丰金控将最为受惠于该项利多。

睽违一年半的金银三会后释出多项两岸市场准入利多，包括陆银来台参股比重将采差异化管理，其中以投资金控旗下银行持股可达20%为最高，而来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%。

美银美林证券台湾金融产业分析师胡传祥称，目前仅有工商银行符合来台参股的条件，市场将聚焦其来台参股动向。

她认为，目前永丰金跟中国工行有业务合作，而永丰金及国泰金 皆已在去年六月股东会通过增资案，提高了市场对这两档个股在陆银参股题材的预期，维持富邦金 、永丰金、兆丰金 评等为买进。

依据现行台湾相关法令规范，符合来台参股或设点只有四家陆银，包括中国银行 、中国交通银行 、中国工商银行 及中国建设银行 ，且受限于陆银来台参股、设立分行只能二择一，因此排除已设立台北分行的中国银行及中国交通银行外，金管会也已受理中国建设银行的办事处升格分行案，所以现阶段只剩下中国工商银行符合资格。

瑞士信贷证券台湾金融产业分析师许忠维也指出，金银三会结果大致符合市场预期，其中最值得关注的是台湾金管会调高陆银来台参股的上限，将促使陆银来台投资方案更加具体，因此，持续看好永丰金控将最为受惠于该项利多。

有鉴于永丰金跟中国工商银行长期在人民币业务上紧密合作，包括近期永丰银行跟中国工行合作推出两岸中文汇款服务及稍早推出两岸人民币汇款一日通。市场早就点名永丰金将引进陆资参股。

台湾永丰金控发言人张晋源周二宣布，旗下永丰银行将与中国工商银行 签署股份认购协议，工行将入股永丰银20%股权，以目前净值来算，推估成交金额约197.4亿台币。

同时永丰金控并公告称，子公司永丰银行董事会通过，将以私募方式发行普通股上限18亿股，洽中国工商银行为策略投资人，认购这部分不超过永丰银行20%的股权。

工商银行则称，本次交易将在台湾金融监管机构关于大陆商业银行的持股比例正式放宽至20%后实施，工行届时将参股永丰银行。本次交易的基础认购价格参照目标公司2012年6月末净资产值确定。参股永丰银行的基础价格约187亿元台币。交易取得所有必要监管审批后，将调整基础价格以反映目标公司交割前净资产值的实际状况。

张晋源指出，该投资案的具体落实将根据台湾相关法令对陆资参股台湾金融机构比例的开放程度而定，目前法令规定是5%，然依据昨日金银三会共识的话，申请参股台湾金控旗下银行股权可达20%，将待法令修正开放后向两岸主管机关提出申请。

**中国工行将入主永丰银董事会**

前台湾行政院院长、现任永丰银行董事长邱正雄指出，中国工商银行有意愿参股永丰银行，双方都在积极准备，由于永丰金持股永丰银行百分百股权，中国工商银行参股"永丰银行20%股权"后，不是享有控制权，但享有董事席次将使双方在两岸金融合作更为smooth。

“参股的话，董事席次一定会有。”他称。

金管会银行局副局长邱淑贞表示，永丰金控已向金管会说明跟中国工商银行双方有策略性投资的意向，双方已经谈了很久了，待两岸金融业务往来办法修订后即可收件，而中国银监会国际部主任范文仲昨日也表态说，未来应该能够看到陆银来台参股。凸显两岸监理单位有意促成参股案成行。

永丰金控董事长何寿川曾接受路透专访表示，提高陆银来台参股上限由现行5%到20%，两岸金融业相互参股上限比例相同，使双方利益一致，从竞争转为合作，有助于强化在大陆地区发展之流动性及营运支持；如陆银参股金控20%,可能会成为金控最大股东，台湾管理单位可能会有点犹豫，但陆银参股金控的子公司银行20%后，金控母公司也还持有子公司银行80%持股.

**外资看好台资金控旗下银行成陆银参股最爱**

由于台湾金管会放宽陆银来台参股金控旗下的银行上限最高，因此分析师一片押宝陆银来台将锁定金控旗下银行，其中高盛证券台湾金融产业分析师张进森就认为，大型及民营金控可望受惠陆银参股上限放宽，看好大型、民营金控将成为陆银来台参股的最主要候选名单，目前给予中信金 、玉山金评等为买进。

巴克莱资本证券也表示，由于今年以来台湾金融股涨幅已达11%，表现优于大盘同期的2.6%涨幅，因此看到出现短线获利了结的情况，然维持正面看待金融股，短线任何拉回建议增持高ROE及资本雄厚的金控股，较为青睐国泰金、富邦金、中信金、永丰金、玉山金及兆丰金。

元富投顾总经理刘坤锡认为，陆银来台参股分两种，一种是挑极大型、一种是挑小而美，挑选极大股是考量比较有代表性，像是国泰金等，另一种是挑小而美有利基型的金控，像是开发金 、玉山金 。

除了永丰金传出好消息外，目前表态有意相互参股就属国泰金，台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚日前对路透表示，“当然希望相互参股”，创造双方最大价值，很多业务可以合作，今年会努力!

另有一位不愿具名的本地金融股分析师认为，金银三会开放两岸间银行准入的条件，预期如永丰银行参股案将陆续出笼，“不管是参股、或是设立分行，都不会只有一件。”