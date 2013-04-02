欧洲金融：塞浦路斯财长称尚不知何时放宽资本管制

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透尼科西亚4月2日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris表示，该国希望尽快放松资本管制，但是还不能表示何时放松。
周二稍早，塞浦路斯宣布部分放松在3月28日银行业恢复业务当天实施的资本管制。塞浦路斯政府达成了100亿欧元(128.5亿美元)的救助协议。
政府发言人表示，据救助协议条款，塞浦路斯为救助款支付2.5%的利息，10年后开始偿还本金，偿还期为12年。(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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