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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 20:36 BJT

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，因中国需求持续低迷

路透新加坡4月2日 - 亚洲燃料油即期跨月价差周二下滑，因中国需求持续低迷，且来自西方的船货预期本月会抵达东亚。

据路透数据，至亚洲收盘4/5月跨月价差报每吨逆价差0.25美元，较上日下滑1美元以上。

5/6月跨月价差跌0.38美元，至每吨逆价差0.63美元。

中国直馏燃料油的买家正静候市场走势明朗化。因国内汽油和柴油需求疲弱，这些买家的兴趣也寥寥无几。

本月西方至东亚的套利船货预期保持在470万吨左右。目前亚洲和中东几家炼厂正进行例行维护，市场供给平稳。

据路透计算，5月燃料油裂解价差稳定，至较迪拜原油每桶贴水8.30美元，较上日收窄0.01美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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