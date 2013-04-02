国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，因中国需求持续低迷

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透新加坡4月2日 - 亚洲燃料油即期跨月价差周二下滑，因中国需求持续低迷，且来自西方的船货预期本月会抵达东亚。
据路透数据，至亚洲收盘4/5月跨月价差报每吨逆价差0.25美元，较上日下滑1美元以上。
5/6月跨月价差跌0.38美元，至每吨逆价差0.63美元。
中国直馏燃料油的买家正静候市场走势明朗化。因国内汽油和柴油需求疲弱，这些买家的兴趣也寥寥无几。
本月西方至东亚的套利船货预期保持在470万吨左右。目前亚洲和中东几家炼厂正进行例行维护，市场供给平稳。
据路透计算，5月燃料油裂解价差稳定，至较迪拜原油每桶贴水8.30美元，较上日收窄0.01美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。