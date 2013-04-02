国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个半月低点

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透新加坡4月2日 - 亚洲石脑油价格周二触及八日低点每吨920.50美元，尽管布兰特原油上涨，因市场预期供给会增加且石化产品利润为负值损及信心和裂解价差。
石脑油裂解价差两日来已累计下滑近28%，至每吨88.23美元，为8月16日以来最低。不过一些交易商称，市场可能是过于悲观。
“裂解价差实在太低了。应该会反弹一些，”一新加坡交易商说道。
除韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)外，来自韩国的需求一直稳定，多数裂解装置保持在高运转。
亚洲汽油裂解价差下滑不到0.5%，至两日低点每桶11.83美元。
新加坡现货市场交投活络，有五笔成交，为三日来最高。来自越南和巴基斯坦的需求亦给市场带来一些支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。