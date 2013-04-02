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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 20:48 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个半月低点

路透新加坡4月2日 - 亚洲石脑油价格周二触及八日低点每吨920.50美元，尽管布兰特原油上涨，因市场预期供给会增加且石化产品利润为负值损及信心和裂解价差。

石脑油裂解价差两日来已累计下滑近28%，至每吨88.23美元，为8月16日以来最低。不过一些交易商称，市场可能是过于悲观。

“裂解价差实在太低了。应该会反弹一些，”一新加坡交易商说道。

除韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)外，来自韩国的需求一直稳定，多数裂解装置保持在高运转。

亚洲汽油裂解价差下滑不到0.5%，至两日低点每桶11.83美元。

新加坡现货市场交投活络，有五笔成交，为三日来最高。来自越南和巴基斯坦的需求亦给市场带来一些支撑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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