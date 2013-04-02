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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 21:16 BJT

美国热股：苹果执行长库克向中国顾客道歉，调整在华保修政策

路透4月2日 - 美国消费电子公司苹果 执行长库克(Tim Cook)周一向中国顾客道歉，调整在华保修政策。此前两周多时间里，中国国有媒体接连谴责苹果在华售后服务。

苹果最大的活跃股东--Fidelity Contrafund，周一公布2013年前两个已将所持苹果股份削减10%。

苹果公司股价周一收报428.91美元。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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