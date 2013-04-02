表格：美国2月工厂订单较上月增长3.0%，预估为上升2.9%

路透华盛顿4月2日 - 美国商务部周二公布，美国2月工厂订单较上月增长3.0%，预估为上升2.9%。1月经修正后下跌1.0%，前值为下降2.0%。

美国2月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长5.6%(前值为上升5.7%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):