表格：美国2月工厂订单较上月增长3.0%，预估为上升2.9%

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透华盛顿4月2日 - 美国商务部周二公布，美国2月工厂订单较上月增长3.0%，预估为上升2.9%。1月经修正后下跌1.0%，前值为下降2.0%。
美国2月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长5.6%(前值为上升5.7%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):
2月 1月 12月 总体新订单 3.0 -1.0 1.3
扣除运输 0.3 2.0 -0.1
扣除国防 2.4 1.4 -0.2 耐久财 5.6 -3.7 3.6 电脑/电子产品 -0.5 -5.0 2.7 运输设备 21.8 -17.7 9.9 非国防资本财 9.6 2.0 1.0 扣除飞机的非国防资本财
-3.2 6.7 -0.8(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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