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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.140%，投标倍数为4.89

路透华盛顿4月2日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.140% 中值 0.130% 低值 0.120% 投资 0.142% 价格/得标 价格 99.858444 高值得标比率 2.48% 投标倍数 4.89 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,096,400 总投标 122,182,680,400 竞争性投标得标 24,736,612,000 非竞争性投标得标 163,484,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/04/04 到期日 2014/04/03 CUSIP码 912796BA6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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