版本:
中国
债券 | 2013年 4月 2日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.070%，投标倍数为4.26

路透华盛顿4月2日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.070 中值 0.065 低值 0.050 投资 0.071

价格/得标 价格 99.994556 高值得标比率 95.91% 投标倍数 4.26 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,251,200 总投标 191,502,378,700 竞争性投标得标 44,742,658,500 非竞争性投标得标 258,592,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/04/04 到期日 2013/05/02 CUSIP码 9127956L0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐