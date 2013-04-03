金砖国家：4月2日股汇市收盘纵览

路透4月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月2日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.2%，报1,029.10点。
中国股市：沪综指再创逾三个月收盘新低。分析师指出，昨公布的中国3月制造业PMI数据反弹力度低于预期，大家更倾向于继续观察宏观经济趋势，即使盘中银行股及地产建材股出现反弹，亦未能有效提振市场人气，大盘继续下滑，考验年线2,216点支撑。沪综指 收报2,227.740点，跌6.655点或0.30%，此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为774亿元人民币，上日曾创下近四个月新低669亿元。
香港股市：历经复活节假期后重开，在震荡交投中小幅收高，得益于权重股汇丰控股的涨势盖过了中资银行股的疲态。恒生指数 收高0.3%，报22,367.8点，恒生国企指数 下跌0.8%。
中国汇市： 人民币兑美元即期 周二收盘升破6.20元整数关口，再创历史收盘新高，并为连续第三日上涨。市场人士称，今日交易模式跟以往有很大不同，除了中间价开高幅度之大超出市场预料，且尾盘未出现疑似央行出手购汇，相反中资大行一度出手增加结汇力量，市场因此预期央行或有意加快人民币升值步伐。
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印度股市：连续第四个交易日上扬，投资者关注3月当季财报。指标BSE指数 收高0.93%或176.20点，收报19040.95点，为约两周半最高收位。过去三个交易日累计上涨1%，收于心理关口19,000点上方。NSE指数 升0.77%或43.70点，报5,748.10点。
印度汇市：新财年第一个交易日卢比盘中陷区间波动，小幅上扬，受助于资金流入，不过经常帐赤字创纪录，令卢比承压。卢比兑美元 收报54.26/27，上周四收报54.28/29，盘中交投在54.2425-54.3650窄幅区间内。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,440.100。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.31%至772.92点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.76%，报31.3205卢布，卢布兑欧元 下跌0.45%，40.1225卢布。
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巴西股市：创五周来最大跌幅，因之前数据显示，该国工业生产2月萎缩幅度超过预期，推动指标股指跌向关键支撑位。圣保罗交易所Bovespa指数 连续第二个交易日下跌，跌1.81%，报54,889.10点，为逾一周来第二次跌破55,000点关口。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 收盘基本持平于2.0201，因投资者担心央行可能干预。很多分析师认为，巴西央行希望雷亚尔汇率保持在1.95-2左右的窄幅区间。
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南非股市：稳步上扬，跟随全球市场走势，此前因复活节假日休市四日。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.38%，报35,393.26点。综合指数 上扬0.45%至40,041.32点。
南非汇市：南非兰特兑美元从近两周高位下滑，因制造业数据令人失望令其承压。1519GMT，兰特兑美元 报9.2150，较周一纽约收盘跌0.2%。 (完)
(编译 王丽鑫； 审校 李爽)