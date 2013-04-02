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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 06:32 BJT

全球外汇市场4月3日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行开始为期两天的政策会议

0030 - 澳洲2月商品与服务贸易收支

-- - 英国央行开始为期两天的政策会议

0070 - 挪威3月采购经理人指数(PMI)

0800 - 挪威劳动力调查

0830 - 英国3月建筑业PMI

0900 - 欧元区3月通胀率初值

1100 - 美国抵押贷款指数

1215 - 美国3月ADP民间就业岗位

1400 - 美国供应管理协会(ISM)3月非制造业指数

1930 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景和货币政策发表讲话

2000 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德主持媒体见面

2100 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一个活动上致欢迎辞

2350 - 日本资本流动数据(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 王丽鑫)
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