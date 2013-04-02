日韩经济指标预测--4月3日-4月10日****

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月3日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月1日当周 4月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,905 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,676 4月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,588 4月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- -0.3 领先指标(较前月) -- +3.1 4月7日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 2月 -- -- 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) -- 赤字3,648 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.2 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +1.5% 2300 韩国失业率 3月 -- 3.5% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 2月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- -13.1% (较上年同期) -- -9.7% (完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。