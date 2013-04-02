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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 06:36 BJT

****日韩经济指标预测--4月3日-4月10日****

路透4月3日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

    
    4月1日当周

 4月3日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周               --     卖超4,905
           外资投资日本股票(亿日圆)                                         --     卖超2,676
 
 4月4日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0200      日本央行利率决定                                --               --         0.10%
 2350      日本外汇储备(亿美元)                           3月               --        12,588
    
 4月5日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0500      日本同时指标(较前月)                           2月               --          -0.3
               领先指标(较前月)                                             --          +3.1
 
 4月7日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值          前值
 2350      日本未经季节调整经常帐(较上年同期)              2月               --            --
           日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                                    --     赤字3,648
    
  4月8日当周
 4月8日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 0500      日本服务业景气判断指数                          3月               --         53.2
    
 4月9日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 2350      日本银行放贷(较上年同期)                        3月               --        +1.5%
 2300      韩国失业率                                      3月               --         3.5%
 
 4月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 0300      韩国L货币供应额(较上年同期)                     2月               --        +8.0%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                       前周               --           --
           外资投资日本股票(亿日圆)                                          --           --
 2350      日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                  3月               --        +0.4%
                               (较上年同期)                                  --        -0.1%
 2350      日本机械订单(较前月)                            2月               --       -13.1%
                     (较上年同期)                                            --        -9.7%
    (完)
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