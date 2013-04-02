澳新经济指标预测--4月3日-4月10日****

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月3日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月1日当周 4月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元 2月 逆差10 逆差10.57 ) 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 4月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可(较前月) 2月 +2.4% -2.4% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +3.2% 0030 澳洲零售销售(较前月) 2月 +0.3% +0.9% 4月5日(五) 暂无重要经济数据公布 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 3月 -- -2.9% 网络招聘广告(较前月) -- +3.3% 4月8日-4月11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 3月 -- +1.6% 月) (较上年同期) -- +8.1% 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 负3.0 企业信心指数 -- 正1 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.5% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- +2.0% (完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。