版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--4月3日-4月10日****

路透4月3日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    4月1日当周

 4月3日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元             2月        逆差10   逆差10.57
           )                                                            
               整体进口(较前月)                                     --       +1.0%
               整体出口(较前月)                                     --       -1.0%
            
 4月4日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲建筑许可(较前月)                      2月         +2.4%       -2.4%
               民间房屋建筑许可(较前月)                             --       +3.2%
 0030      澳洲零售销售(较前月)                      2月         +0.3%       +0.9%
 
 4月5日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  4月8日当周
    
 4月8日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     3月            --       -2.9%
                 网络招聘广告(较前月)                                     --       +3.3%
 
 4月8日-4月11日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前            3月            --       +1.6%
           月)                                                                
                                  (较上年同期)                            --       +8.1%
 
 4月9日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                   3月            --       负3.0
                          企业信心指数                                    --         正1
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    3月            --       +0.8%
                        (较上年同期)                                      --       +2.5%
        
 4月10日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲消费者信心指数                              4月            --       +2.0%
 
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐