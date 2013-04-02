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债券 | 2013年 4月 3日 星期三 07:12 BJT

美国经济:若经济持续改善，美联储今年或可减少刺激政策--洛克哈特

洛克哈特表示，通胀仍然得到控制，通胀预期亦是如此，因此央行有行动空间。不过，他也承认，美联储资产负债表的扩张可能是有代价的。联储目前资产负债表规模约为3.2万亿美元，较危机前水平扩大了三倍左右。

洛克哈特称，近期股市和房价上涨正在提升消费者信心和支出。

他亦认为，尽管近期发生塞浦路斯问题，但欧元区危机对于美国经济和金融体系的风险已经减弱。

“今日欧元区形成冲击的可能性要小于一年前，”他并补充说，相信塞浦路斯是一个特殊情况，问题不大可能蔓延到其他国家。

他驳斥有关美联储量化宽松政策可能导致金融不稳定的论断，称资产购买行动仍旧是利大于弊。

“目前我并不认为有什么深度较大的资产市场出现泡沫特征。”他在讲话后对记者表示。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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