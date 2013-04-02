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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 06:50 BJT

更新版-纽约汇市：美元兑日圆从一个月低位反弹，静待日本央行政策决定

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 欧元/美元                           1.2818      1.2847       -0.23       -2.85      1.3194
 美元/日圆                            93.42       93.21       +0.23       +7.70       86.74
 欧元/日圆                           119.75      119.75       +0.00       +4.63      114.45
 美元/瑞郎                           0.9486      0.9465       +0.22       +3.62      0.9155
 英镑/美元                           1.5102      1.5227       -0.82       -7.07      1.6251
 美元/加元                           1.0143      1.0167       -0.24       +2.24      0.9921
 澳元/美元                           1.0446      1.0423       +0.22       +0.51      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2163      1.2159       +0.03       +0.73      1.2075
 欧元/英镑                           0.8486      0.8434       +0.62       +4.58      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8416      0.8368       +0.57       +1.61      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.8141      5.8250       -0.19       +4.51      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.4535      7.4830       -0.39       +1.54      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4895      6.5130       -0.36       -0.14      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.3195      8.3701       -0.60       -3.01      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 利棣儿；审校　母红)
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