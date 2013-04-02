《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 50.02 +1.84 +3.82 2906056 搜狐 48.18 +0.06 +0.12 349332 网易 55.70 +0.62 +1.13 574359 百度 88.12 +1.07 +1.23 2873294 亚信科技 11.80 -0.01 -0.08 58055 台湾 台湾积体电路 17.11 +0.03 +0.18 1451141 联电 1.82 +0.02 +1.11 235532 日月光 4.09 +0.03 +0.74 167517 硅品精密 5.74 +0.06 +1.06 1256851 和信超媒体 1.01 -0.01 -0.98 45941 友达 4.27 +0.05 +1.18 85205 中华电信 31.19 +0.21 +0.68 40544 台湾国际航电 34.25 +1.65 +5.06 3212176 香港 中国移动 53.37 +0.35 +0.66 60542 中国联通 13.31 +0.02 +0.15 114897 中国电信 50.39 +0.47 +0.94 13959 中芯国际 3.03 +0.13 +4.48 34086 电讯盈科 4.80 +0.08 +1.69 9913 (完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。