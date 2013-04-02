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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 06:56 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－4月2日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                50.02       +1.84       +3.82     2906056
 搜狐                                48.18       +0.06       +0.12      349332
 网易                                55.70       +0.62       +1.13      574359
 百度                                88.12       +1.07       +1.23     2873294
 亚信科技                            11.80       -0.01       -0.08       58055
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.11       +0.03       +0.18     1451141
 联电                                 1.82       +0.02       +1.11      235532
 日月光                               4.09       +0.03       +0.74      167517
 硅品精密                             5.74       +0.06       +1.06     1256851
 和信超媒体                           1.01       -0.01       -0.98       45941
 友达                                 4.27       +0.05       +1.18       85205
 中华电信                            31.19       +0.21       +0.68       40544
 台湾国际航电                        34.25       +1.65       +5.06     3212176
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            53.37       +0.35       +0.66       60542
 中国联通                            13.31       +0.02       +0.15      114897
 中国电信                            50.39       +0.47       +0.94       13959
 中芯国际                             3.03       +0.13       +4.48       34086
 电讯盈科                             4.80       +0.08       +1.69        9913
 (完)
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