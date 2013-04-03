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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 08:20 BJT

《欧洲政经焦点》塞浦路斯与国际金主达成救援协议，财长请辞

阿纳斯塔夏季斯周二任命三位已退休的最高法院法官负责此项调查，称无人可在调查中享有豁免。最初的调查将围绕他曾经掌管的律师事务所以及他的家庭关系展开。

萨里斯的职位将由劳工部长乔治亚季斯(Harris Georgiades)接替。

塞浦路斯稍早宣布了一项部分放松货币管制的命令，无需央行审批的金融交易额上限被调高，但其它限制大多仍保持不变。

萨里斯在辞职前表示，其余资本管制举措何时取消仍不清楚。“我们将设法尽早放宽限制，但还是要以确保(银行体系的)稳定为优先，”他说。

根据此前的纾困安排，塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)大储户超过10万欧元部分的存款为无保险存款，其中37.5%转换为银行股票。如果情况恶化，另有约22.5%的无保存款也有可能转为股票。

根据周二早间达成的协议，剩余40%实际上也处于冻结状态的无保存款中，有10%获得解冻。(完)

(编译 梁睿雪/郑茵 审校 张涛/程琳)
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