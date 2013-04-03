《欧洲政经焦点》塞浦路斯与国际金主达成救援协议，财长请辞

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
阿纳斯塔夏季斯周二任命三位已退休的最高法院法官负责此项调查，称无人可在调查中享有豁免。最初的调查将围绕他曾经掌管的律师事务所以及他的家庭关系展开。
萨里斯的职位将由劳工部长乔治亚季斯(Harris Georgiades)接替。
塞浦路斯稍早宣布了一项部分放松货币管制的命令，无需央行审批的金融交易额上限被调高，但其它限制大多仍保持不变。
萨里斯在辞职前表示，其余资本管制举措何时取消仍不清楚。“我们将设法尽早放宽限制，但还是要以确保(银行体系的)稳定为优先，”他说。
根据此前的纾困安排，塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)大储户超过10万欧元部分的存款为无保险存款，其中37.5%转换为银行股票。如果情况恶化，另有约22.5%的无保存款也有可能转为股票。
根据周二早间达成的协议，剩余40%实际上也处于冻结状态的无保存款中，有10%获得解冻。(完)
(编译 梁睿雪/郑茵 审校 张涛/程琳)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应