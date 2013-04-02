版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月3日

* 头版头条:

--中国金融期货交易所扩大沪深300股指期权业务测试范围，由去年8月试点期间的20家会员扩大至全部会员单位，这标志着股指期权向全市场仿真交易更近了一步。

* 其他:

--全国社保基金去年投资收益达645.36亿元人民币，投资收益率7%，其中已实现收益4.38%，创近三年来最好水平。

--上海证交所放宽上市公司闲置募资用途，可投资符合安全性高、流动性好等相关要求的产品。

--江苏卫生厅发布信息，确诊四例H7N9禽流感病例，目前四位病患均病情危重，正在全力抢救。

--京东方 拟透过子公司在合肥新建一条8.5代TFT－LCD生产线项目，总投资285亿元。

--中石化新疆准东80亿立方／年煤制天然气基地建设项目昨启动，将于2017年6月全面投产，计划建设两座年产1,500万吨的煤矿和一套80亿方/年煤制气装置，计划总投资约700亿元。

--自中国船舶工业协会获悉，多部委共同制定的“十二五”后三年船舶工业行业行动计划将于近期出台，拟对重点船舶企业予以政策倾斜，给予财政、税收和金融方面的必要支持。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐