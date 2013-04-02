《中国报摘》--中国证券报4月3日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 头版头条:
--中国金融期货交易所扩大沪深300股指期权业务测试范围，由去年8月试点期间的20家会员扩大至全部会员单位，这标志着股指期权向全市场仿真交易更近了一步。
* 其他:
--全国社保基金去年投资收益达645.36亿元人民币，投资收益率7%，其中已实现收益4.38%，创近三年来最好水平。
--上海证交所放宽上市公司闲置募资用途，可投资符合安全性高、流动性好等相关要求的产品。
--江苏卫生厅发布信息，确诊四例H7N9禽流感病例，目前四位病患均病情危重，正在全力抢救。
--京东方 拟透过子公司在合肥新建一条8.5代TFT－LCD生产线项目，总投资285亿元。
--中石化新疆准东80亿立方／年煤制天然气基地建设项目昨启动，将于2017年6月全面投产，计划建设两座年产1,500万吨的煤矿和一套80亿方/年煤制气装置，计划总投资约700亿元。
--自中国船舶工业协会获悉，多部委共同制定的“十二五”后三年船舶工业行业行动计划将于近期出台，拟对重点船舶企业予以政策倾斜，给予财政、税收和金融方面的必要支持。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。