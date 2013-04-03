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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 08:07 BJT

美国经济：通胀仍较低，美联储可以维持宽松政策--芝加哥联储总裁埃文斯

路透里奇蒙4月2日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二称，美国通胀率较低，通胀预期仍受到良好控制，这使得美联储可以维持刺激经济的货币宽松政策。

“只要未来一两年的通胀前景在(美联储2%的通胀率目标)下面...我们就可以维持这种宽松政策。”埃文斯表示。他是美联储中的温和派，今年有政策投票权。(完) (编译 程琳; 审校 张荻)
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