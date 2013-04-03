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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:10 BJT

美国FED：鹰派拉克尔和鸽派埃文斯就通胀问题展开辩论

“外界将根据我们在两项职责方面的表现情况来判断我们的可信度，”埃文斯说，并称美联储在就业方面仍“远未达目标”，而通胀则处于可控之中。

与之相反，拉克尔引述美联储以往允许通胀失控的历史教训，警告称每次这种情况发生都是因为联储屈从压力而不收紧政策，以便帮助增加就业。

“我不确信我们能够推升预期通胀...然后再把它降下来，”拉克尔在弗吉尼亚联邦大学主办的一次晚餐会上称。(完) (编译 李爽/王兴亚; 审校 程琳/张涛)
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