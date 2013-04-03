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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 08:46 BJT

澳洲数据：2月经季节调整的商品/服务贸易逆差为1.78亿澳元

路透悉尼4月3日 - 澳洲统计局周三公布，2月经季节调整后的商品/服务贸易收支为逆差1.78亿澳元，路透调查预估为逆差10亿澳元。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

2月 1月

整体出口 25.642 24.831

整体进口 25.820 26.046

商品与服务贸易收支 -0.178 -1.215

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)

浏览澳洲数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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