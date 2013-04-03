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债券 | 2013年 4月 3日 星期三 08:58 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期   时间   国家   规模  发行细节
 4/3           日本         三个月期贴现国库券
 4/4           西班         债券标售
               牙           
 4/4    0950   法国         长期政府债券(OAT)标售
 4/8    1350   法国         国库券(BTF)标售
 4/8           美国         三个月期和六个月期国库券
 4/9           美国         四周期国库券
 4/9           美国         三年期公债
 4/10          意大         债券标售
               利           
 4/10          美国         10年期公债
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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