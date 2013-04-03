《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日

欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/3 日本 三个月期贴现国库券 4/4 西班 债券标售 牙 4/4 0950 法国 长期政府债券(OAT)标售 4/8 1350 法国 国库券(BTF)标售 4/8 美国 三个月期和六个月期国库券 4/9 美国 四周期国库券 4/9 美国 三年期公债 4/10 意大 债券标售 利 4/10 美国 10年期公债 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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