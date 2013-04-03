版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:11 BJT

国际油市：美国原油期货跌至97美元下方，因美库存增多及管道忧虑

路透技术分析显示，美国原油期货价格料将延续从周一高位97.80美元展开的修正走势，并测试每桶95.80美元支撑位。

美国石油协会(API)周二公布，截至3月29日当周，美国原油库存增长470万桶，高于路透调查预估的增长220万桶。

能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布库存报告。

艾克森美孚 位于美国中西部的Pegasus输油管破裂，影响程度仍然未知，继续打压原油价格。

这个问题可能导致中西部原油无法向外输送，使库欣附近原油库存积压，从而打压价格。这条有着65年历史的输油管道每日从美国中西部向德州输送9万桶原油。

美国油管监管机构周二命令艾克森美孚采取必要行动，解决油管破裂问题。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/程琳; 审校 张涛/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐