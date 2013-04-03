国际油市：美国原油期货跌至97美元下方，因美库存增多及管道忧虑

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透技术分析显示，美国原油期货价格料将延续从周一高位97.80美元展开的修正走势，并测试每桶95.80美元支撑位。
美国石油协会(API)周二公布，截至3月29日当周，美国原油库存增长470万桶，高于路透调查预估的增长220万桶。
能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布库存报告。
艾克森美孚 位于美国中西部的Pegasus输油管破裂，影响程度仍然未知，继续打压原油价格。
这个问题可能导致中西部原油无法向外输送，使库欣附近原油库存积压，从而打压价格。这条有着65年历史的输油管道每日从美国中西部向德州输送9万桶原油。
美国油管监管机构周二命令艾克森美孚采取必要行动，解决油管破裂问题。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/程琳; 审校 张涛/张若琪)
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路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应