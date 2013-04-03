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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:55 BJT

重发-台湾股市：开高0.45%，金融保险类股领涨

(重发以跟上红条)

路透台北4月3日 - 台湾股市周三开高0.45%，周二两岸银行签订协议后金融保险类指数 成为涨幅最大的板块。

金融保险类指数上扬1.3%，其中永丰金 触及涨停。该公司称，将向中国工商银行 出售旗下银行20%的股权。

加权股价指数 攀升35.94点，至7,949,12点。

电子类指数 亦涨0.3%。(完)(完)
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