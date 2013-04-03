新闻稿：中国3月非制造业商务活动指数为55.6--国家统计局

(以下为4月3日中国国家统计局公布的“3月非制造业商务活动指数为55.6”新闻稿全文)

2013年3月，中国非制造业商务活动指数为55.6%，比上月上升1.1个百分点。

分行业看，建筑业商务活动指数为62.5%，比上月上升4.5个百分点，继续位于临界点以上；服务业商务活动指数为53.9%，比上月上升0.3个百分点，其中邮政业、电信广播电视和卫星传输服务业、住宿业、批发业、互联网及软件信息技术服务业、水上运输业等行业商务活动指数位于60%以上的高位，企业业务总量大幅增长，餐饮业、零售业、航空运输业、道路运输业等行业企业业务总量减少。

新订单指数持续位于临界点以上。新订单指数为52.0%，比上月上升0.2个百分点，位于临界点以上，表明非制造业市场需求继续保持增长态势，增幅略有加大。分行业看，建筑业新订单指数为54.4%，比上月上升0.4个百分点；服务业新订单指数为51.4%，比上月上升0.2个百分点，其中互联网及软件信息技术服务业、住宿业、电信广播电视和卫星传输服务业、批发业、房地产业等行业新订单指数位于临界点以上，市场需求有所增长，餐饮业、装卸搬运及仓储业、道路运输业、零售业等行业新订单指数低于临界点，市场需求下降。

中间投入价格指数有所回落。中间投入价格指数为55.3%，比上月回落0.9个百分点，表明非制造业企业在生产经营过程中的中间投入价格水平继续上涨，但涨幅收窄。分行业看，建筑业中间投入价格指数为52.1%，比上月回落4.3个百分点；服务业中间投入价格指数为56.1%，比上月回落0.1个百分点，分行业看，除住宿业、生态保护环境治理及公共设施管理业外，其他行业中间投入价格指数均位于临界点以上，其中装卸搬运及仓储业、铁路运输业、水上运输业、道路运输业、互联网及软件信息技术服务业等行业中间投入价格指数位于较高水平，企业生产经营成本明显增长。

收费价格指数位于临界点。收费价格指数为50.0%，位于临界点，表明非制造业企业的销售或收费价格整体水平与上月相比变化不大。分行业看，建筑业收费价格指数为50.4%，比上月回落0.2个百分点；服务业收费价格指数为49.9%，比上月下降1.4个百分点，其中住宿业、房地产业、铁路运输业、装卸搬运及仓储业、生态保护环境治理及公共设施管理业等行业收费价格指数高于临界点，航空运输业、餐饮业、租赁及商务服务业、道路运输业、零售业等行业收费价格指数低于临界点。

业务活动预期指数继续处于高位。业务活动预期指数为62.4%，比上月回落0.3个百分点，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来市场预期保持乐观。分行业看，邮政业、房屋建筑业、航空运输业等行业业务活动预期指数位于70%以上的高位，餐饮业的业务活动预期指数连续两个月低于临界点，企业对未来行业发展信心不足。(完)

欲览中国国家统计局网站，请点击 here (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)