更新版 1-中国数据：3月官方非制造业PMI反弹，建筑业活跃暗示投资可持续增长

* 非制造业PMI反弹，增长动力依然较强

* 建筑业活动活跃，投资增长具备稳定性和持续性

* 房地产活动指数上升但预期指数回调，反映阶段性回升特点 (新增更多细节和相关评论)

路透北京4月3日 - 在企业经营活动和市场需求回升等有利因素共同作用下，中国3月官方非制造业PMI大幅回升，表明非制造业领域增长动力依然较强。其中建筑业活动趋于活跃，暗示当前投资增长对经济的拉动作用具备稳定性和连续性。

中国国家统计局与物流与采购联合会（CFLP）周三联合公布，中国3月官方非制造业商务活动指数升至55.6，上月为54.5。其中建筑业商务活动指数回升至62.5，创出去年3月以来新高；建筑业业务活动预期指数也有明显回升，为去年2月以来新高，暗示企业对前景预期趋于乐观，投资增长具备稳定性和持续性。

“3月非制造业企业经营活动和订单需求都有不同程度上升，收费价格和中间投入价格双双回落，反映出市场增长动力较强，”中国物流与采购联合会副会长蔡进称，“同时价格上升压力也有所缓解，有利于改善经济发展的质量与效益。”

他并进一步指出，3月建筑业商务活动指数创高位，物流业商务活动升幅较大，预示后期企业生产活动趋旺；房地产商务活动指数和订单指数明显回升，而业务活动预期有所回调，反映出阶段性回升的特点。

物流与采购联合会数据显示，3月房地产业商务活动指数58.6，环比上升9.8个百分点，表明随着天气转暖，施工活动的恢复和新开工项目的增多促成了房地产开发活动的加快；不过房地产业务活动预期指数环比小幅回调，与历史同期月份变化趋势相反，意味着房地产企业对未来市场预期趋于谨慎。

“整体来看，当前房地产市场呈现阶段性回升的特点，仍需密切关注指数的后续变化，”物流与采购联合会网站刊登的新闻稿称。

官方提供的数据并显示，当月非制造业新订单和新出口订单指数均有回升，表明市场需求继续保持增长态势；业务活动预期指数继续在高位徘徊，亦暗示企业对前景保持乐观。

同时，中间投入价格指数延续回落走势，环比下降0.9个百分点至55.3，连续两个月环比回调意味着企业面临的成本上涨压力稍有缓解。

不过值得注意的是，从业人员指数环比下降至50.4。而且从企业反映情况看，劳动力成本上升仍是当期面临的最主要的成本压力，反映劳动成本上升的企业占全部企业比重达45%。

花旗集团预计，中国一季度宏观经济数据将确认经济温和复苏同时通胀依然和缓。该集团预计中国一季度经济增长率在8%左右，居民消费价格指数(CPI)同比涨幅可能在2.5%下方。

中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。

汇丰将于稍晚北京时间09:45公布中国3月服务业PMI。

以为为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2013年/3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

非制造业PMI 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0