《外汇专栏》基于日央行宽松预期与瑞典因素，购买瑞典克朗兑日圆或是选项

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 侯向明
路透伦敦4月3日 - 市场普遍认为，日本央行本周政策会议所可能推出的任何政策都已反映到日圆汇率中，但这种看法也许并不中肯。
日本央行还是有可能带来意外。
通常，预期日圆走软的交易商也许会买入美元兑日圆 。
不过，来自朝鲜(北韩)咄咄逼人的喊话，可以说削弱了目前就卖出日圆兑美元的理由。朝鲜喊话是针对美国，但当然亦可能牵涉日本。
鉴于近期瑞典一系列不错的经济数据，以及日本央行周四可能新推货币宽松措施，一个替代做法便是买入瑞典克朗兑日圆 。
瑞典克朗兑日圆3月12日以来6.1%的跌幅似乎显得过度，尤其是鉴于克朗加权贸易指数 的强劲表现。
日本央行总裁黑田东彦周二称，央行将利用一切可用选项来实现2%的通胀率目标。此番言论提升了对于央行周四宣布大规模货币刺激举措的预期。
黑田东彦计划把央行购买公债所使用的两套不同方案进行结合。
这无疑会使央行能更容易地购买长期公债。黑田东彦目前寻求扩张央行资产负债表，并拟在两年内实现2%的通胀率。
日本周二发布的薪资数据逊预期，令人益发认为，如果周一公布的企业景气改善局面要想持续的话，日本央行就应该采取更大胆行动。
另外，黑田东彦和日本首相安倍晋三也都会意识到，在经济和政治周期的这个当口保持改革动力的必要性。安倍晋三将在7月面临关键的参议院选举。
相信这些因素的交易商可能会选择卖出日圆，如果这样的话，卖出日圆兑瑞典克朗或会是一个合理的选择。
上周瑞典公布的经济数据表现不错，与日本的数据形成鲜明对比。
瑞典2月贸易顺差上升，零售销售增幅亦大于预估，同时消费者信心转为正面。此外，瑞典3月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)升至52.1，高于预估，也是2011年6月以来的最高水平。
买入瑞典克朗兑日圆，可能是那些预期日央行周四将推出大规模货币宽松措施的交易商的选择。
克朗兑日圆回落至21日移动均线或许是一个可能的目标。该均线切入位目前在14.6952。(完) (译文审校 隋芬)
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