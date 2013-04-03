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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:31 BJT

香港股市：恒生指数开盘升0.7%，中国旺旺跳涨

路透香港4月3日 - 香港股市周三开盘上扬，中国旺旺 跳升4.3%，对指标恒生指数构成提振。

恒生指数 开盘上升0.7%至22,527.1点，恒生国企指数 开高0.5%。(完)
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