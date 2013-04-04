专栏节选 :谁给台股谱上安魂曲？严肃面对台湾的边缘化危机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月4日出版的当期「老谢开讲」专栏) 政大金融系前主任、九年前出走到北京大学任教的霍德明教授，最近接受台湾《经济日报》的专访，直言台湾就像<桃花源记>中形容的「不知有汉，无论魏晋」，尽管安乐宜居，但已在全球趋势中被边缘化了。霍德明这一席台湾经济被边缘化，一语说中台湾人心中的最痛。

霍德明说，台湾之所以会从四小龙之首，至今落后于新加坡、香港及韩国，最大问题出在没赶上国际化的趋势。台湾严重排外，将国际资源、人才拒于千里之外，才会造成今日之失败。霍德明从北京看回台北，一眼看出问题之所在。台湾这个边缘化的并发症，如今也正逐渐从资本市场彰显出来。

**台股交易量少是边缘化的第一步**

最近台股持续量缩，引来立委诸公的关切，立委质询财政部长问题出在哪里？财长张盛和竟说受核四冲击，张盛和把二○○○年阿扁执政时代废核四造成股市跌到四六○○多点，拿来与现在的时空当类比，有点牛头不对马嘴。官员们有的说核四，有的说塞普勒斯危机，就是没有人愿意提证所税。其实，台股量缩正是台湾资本市场步入全面边缘化的最敏感指标。

最近台股成交量每况愈下，农历年前，偶尔看到超过一千亿元成交量；农历年过后，成交量从八百、九百亿新台币递减到六百、七百亿元，如今五百、六百亿元成了常态量，四月一日，台股居然创了今年新低量。如果比较刚结束的中、港、台三地月成交量，台湾三月成交一．六六兆新台币，香港恒生成交一．二二兆港币，国企成交三○六五亿港币，上证成交二．○四兆人民币，深圳成交一．八二兆人民币，台湾敬陪末座。

台股的成交量萎缩，从马总统执政以后，即出现每况愈下的局面，○八年马总统在五二○就职当天，台股大跌，收盘是九○六八．八九点，当天台股成交量达一七九○亿元。假如把这个成交量当标竿，这五年来，台股交易量已经足足少掉一千多亿元了。有趣的是，拿扁政府执政后期来相比，○七年台股最大成交量达三二二○亿元，○八年一月到五二○交接期间，台股只有两个交易日成交量不到千亿元，且最大量达二七一八亿元。那个时候，台股成交量大，周转率高，台股成为外资最爱，但这些现象现在都没有了。

去年台股全年成交二十．七九兆新台币，不但创下○六年以来新低成交量，且台股退回○三年严重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）发生的那一年水准--○三年台股成交二十．五一兆新台币，两者只相差二七七四亿元。这是台湾唯一的现象？还是亚洲国家共有的现象？我们就以阿扁执政最悲惨的○三年为基准，看看这十年台湾与亚洲邻近国家相比，我们的问题出在哪里？

先从成交值说起，○三年台股成交量是五九二○亿美元，远高于香港的二九六四亿美元，将近一倍，也高于上海的二五六○亿美元一倍多。但一二年，台股用新台币换算成美元的交易量是六八五四亿美元，比○三年成长一五．七八％。反观香港股市去年成交值是一一○六一亿美元，比○三年成长二七三％，上海股市成交二五九八八亿美元，成长九一五％。上证可用飞奔而出形容，台股则是裹足不前。

如果再把韩国、新加坡拉进来比，韩国股市从○三年的四五九二亿美元，比台湾少一千多亿美元，到去年，韩国成交一五一七九亿美元，成长二三一％，已经比台湾多出近一倍；而过去以低量着称的新加坡，○三年总成交只有九二○亿美元，只及台股的尾数，但去年成交二五六一亿美元，已接近台股一半，成交值十年之内增加一七八％。这显示过去十年的资本市场，中国、香港、韩国、新加坡都有显着成长，只有台股仍然留在原地踏步。

台股交易量少，这是边缘化的第一步，接着看总市值也增加最慢。台股○三年总市值三七九○亿美元，如今约七四○○亿美元，成长九五．三％；港股总市值则从○三年七一五○亿美元，随着国企股大规模来港挂牌，跃升到二．九八七兆美元，成长三一八％；上海则从三六○○亿美元快速上升到二．六九三兆美元，成长六四八％；韩国则从二九八○亿美元上升到一．一四四兆美元，成长二八四％；新加坡从一四九○亿美元到七九六○亿美元，不但成长四三四％，且居然超越台股，这是最不可思议的事。

**本土券商陷入困境，外资券商却独享高获利**

前几年，台湾大力推动第二上市的存托凭证（ＴＤＲ）来台挂牌，最大诉求重点是台股周转率高，本益比（Ｐ／Ｅ）也高，于是很多新加坡挂牌企业来台挂ＴＤＲ，后来发现情况不对，像超级集团就打包下市回家了。

除了总市值增加有限外，连股市涨幅也输人家很多。台股在○三年收盘是五八九○．六九点，如今是七九一三．一八点（四月二日），十年来涨幅只有三四％。而香港股市这十年上涨八三％，上证十年来上涨五八％，韩国涨了一四九％，新加坡也涨了八五％，连涨幅也远远落后其他亚洲国家。

从成交量、总市值、股价涨幅来看，台股全都比不上隔邻的香港、上海、韩国、新加坡。台股重返○三年，这是很残酷的现实，而且，今年以来情况持续恶化，关键是证所税带来的新冲击。证所税是在去年四月开始提出，到了六月确定开征，台股在去年二、三月，随着马总统当选连任，市场一度有高度期待，台股价量齐扬。

二月成交量高达二．八五○五兆新台币，三月达二．三四八五兆元，加权指数也涨到八一七○点。但随着证所税争议扩大，四月成交量缩回一．五五兆元，五月一．六五兆元，六月证所税定案，成交量降到一．三七兆元，七月也只有一．四九兆元。台股量能萎缩，也使得一二年全年证交税只课得七一六亿元，距一二六五亿元的目标，达成率只有五六．六％。台股一直以来，证交税都在千亿元上下，去年是锐减的一年。

政府丢了证交税，连想课的证所税也课不到；且台股对外资不课税，等于变相逼迫本国大户将资金汇往国外，直接变身当外资，而外资也成了左右台股市场唯一的一只大手。台湾有三大法人，但本土投信及自营商，每天进出量只有外资的十分之一，本土券商经营陷入困境，但外资券商却独享高获利。

更可怕的是，证所税把台股主导权让给了外资，○三年外资持有股票的总市值，占台股比率是二二．五七％，但现在已上升到三四．四四％，上升了十一．八七个百分点。外资对台股影响力愈来愈大，台股涨跌全看外资。例如，今年台股一度涨到八○八九点，外资奋力买台积电，将股价推到一○九．五元，扮演最为关键的推手；今年台积电持续创新高，外资持股比率也超过七成。

**下一个大冲击：产业逐渐丧失核心竞争力**

有实力的大户跑了，只要外资买盘缩手，台股立刻陷入量能枯竭的窘境。今年行政院金融监督管理委员会（金管会）、财政部陆续有振兴股市的措施，像降期交税，开放当冲等措施；这些枝枝节节的政策，都不足以弥补证所税对台股造成的伤害。这个场景就像马总统拿刀子砍树根，金管会却在那棵枯萎的大树贴上绿叶，只能粉饰太平，对于根本问题无解。

除了证所税带来的伤害，今年以来，政府开放人民币业务，吸引更多人的存款从新台币变成人民币。今年四月一日，大陆的证监会宣布港澳台居民，只要持有台胞证就可直接开Ａ股帐户，四面八方都有人来向台湾的投资人招手，台湾的股民不跑才怪。

下一个台湾要面对的大冲击是中、港、台三地的核心竞争力，台湾的证所税吓跑成交量，让台股周转率下降，进一步压缩本益比，接着企业筹资成本大增，下一步将伤害台湾产业竞争力。最近电子业，我看了三家在中国及香港挂牌的企业，这正是台湾产业下一步也跟着股市走向边缘化的新苦主。

第一家是在香港上市的瑞声控股（2018.HK），瑞声在常州有七十六条生产线，今年将提升到一○○条，这家公司原本比台湾的美律还小，去年全年瑞声营收达六十二．八三亿人民币，成长五四．八％，税后净利达十七．六三亿人民币，成长七○．一％，瑞声是手机零组件供应商，这几年抓住苹果、三星两个大客户，加上中国大陆低价智慧型手机厂订单，业绩扶摇直上，今年资本支出达八至九亿人民币。

瑞声充分利用中国大陆的生产基地，去年毛利率达四四．一五％，比起一一年的四三．八％又更上一层楼。在电子业毛利低气压中，瑞声显得一枝独秀，去年台湾的美律全年合并营收是七十六．九亿新台币，税后净利四．七八亿元，毛利率一八．九八％，比起瑞声已落后一大截。

值得注意的是，过去香港股市重地产、金融，科技股乏人问津，但这个现象，这两年已有重大改变，过去瑞声股价不到十港元，但今年股价频创历史新高，最近一口气涨到三十八．三港币，令市场惊艳。瑞声高成长将Ｐ／Ｅ拉高到二十．八六倍，今年瑞声配出○．五○八港币的股息，比一一年的○．二一六港币，又高出一倍。目前瑞声总市值达四五八亿港币，约一七○○亿新台币，已超越台湾任何一家手机零组件厂的规模。

第二家是光学镜头模组厂的舜宇光学（2382.HK），在台湾同样的产业，大立光是超级巨星，去年大立光累积营收一九六．五二亿台币，税后净利是五十五．七七亿元，每股税后纯益（ＥＰＳ）达四十一．五八元，是仅次于Ｆ-ＴＰＫ宸鸿的获利亚军，大立光是两岸三地相机镜头的领导品牌。

但今年在香港挂牌的舜宇光学开始崭露头角，舜宇光学前年本来要来台挂ＴＤＲ，却被证管单位打了回票。舜宇光学去年营收达三十九．八四亿人民币，营收已超过大立光，税后净利三．四六亿人民币，还远不及大立光的一半；不过值得留意的是，舜宇光学去年营收成长五九．五％，净利成长六○．八％，已超过大立光的七．二九％。

**政府拿石头砸自己的脚，造成今天的窘境**

比较值得注意的是，舜宇光学的股价一年来从二．一五港币大涨到九．二一港币，将市值推进到八十九．六亿港币。舜宇光学在香港挂牌，以去年ＥＰＳ○．三五七人民币算，已将Ｐ／Ｅ反映到二十倍，超过龙头大立光在台湾的十八．四倍，这看得出科技股纵使在香港挂牌，已可享有比台湾更高的Ｐ／Ｅ，从香港舜宇光学与瑞声控股的崛起，反向来看，台湾科技岛的地位已遭到严厉挑战。

今年触控面板很热，台湾的Ｆ-ＴＰＫ宸鸿一枝独秀，去年营收一七三六．五九亿新台币，税后净利一四三．五九亿元，ＥＰＳ达四十四．三三元，成为全台获利王。不过，Ｆ-ＴＰＫ宸鸿的生产基地以厦门为主，中国大陆也开始拉拔本地的触控面板产业，今年在深圳股市表现最亮丽的一档个股是欧菲光电（002456）。欧菲光电是中国本土触控面板厂，但中央全力扶持，要求本地智慧型手机厂面板必须优先采购。

在政策扶持之下，欧菲光电业绩成长迅速，股价更从十三．二人民币飙升到七十六．二人民币。欧菲光电资本额只有一．九二亿元，去年营收三十九．三亿元，税后净利三．二一亿元，ＥＰＳ一．六七元；今年股价大涨，Ｐ／Ｅ已高达四十五．六倍。相较于Ｆ-ＴＰＫ宸鸿ＥＰＳ四十四．三三新台币，股价五九○元，Ｐ／Ｅ只剩下十三．三倍。也许有一天，Ｆ-ＴＰＫ宸鸿可能下市，改到深沪股市挂牌。

从太阳能、发光二极体（ＬＥＤ），到现在的触控产业，台湾渐遭压缩的厄运已经悄悄开始了。去年鸿海的ＥＰＳ八．○三元，股价却浮沉在八十元，Ｐ／Ｅ掉到十倍左右。郭台铭有苦说不出，股市已经不能给鸿海攻略全球的养分。

是谁造成今天的窘境，工总理事长许胜雄答得最好：政府拿石头砸自己的脚。就像韦瓦第、布拉姆斯，他们穷一生之力谱成了<安魂曲>，以台股目前的处境来看，台股逐渐进入酣睡状态，慢慢丧失竞争力。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.