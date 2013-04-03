版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:42 BJT

《独家新闻》塞浦路斯2017年起基础预算盈余将相当于GDP的4%--备忘录

路透布鲁塞尔4月2日 - 塞浦路斯与国际金主达成的100亿欧元抒困方案谅解备忘录显示，塞浦路斯应从2017年起实现相当于国内生产总值(GDP)4%的基础预算盈余(primary surplus)，以确保公共债务下降。

这份备忘录列举了塞浦路斯同意实施的财政措施，以及公共部门、养老金、医疗保健、劳动力市场私有化和服务业等方面的改革措施，以换取欧元区的资金援助。

路透得到的这份谅解备忘录显示，塞浦路斯今年的基础预算赤字为3.95亿欧元，相当于GDP的2.4%，比2012年1.9%的比例有所上升。

明年基础赤字将增至6.78亿欧元，相当于GDP的4.25%，不过2015年将降至3.44亿欧元，相当于GDP的2.1%。

塞浦路斯2016年料将实现2.04亿欧元基础盈余，相当于GDP的1.2%；从2017年起基础盈余将相当于GDP的4%。

上述预算目标暗指，国际金主预计塞浦路斯经济今年将萎缩近8%，明年将萎缩约3%，2015和2016年将恢复约1%的增长。(完) (编译 程琳; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐