《独家新闻》塞浦路斯2017年起基础预算盈余将相当于GDP的4%--备忘录

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透布鲁塞尔4月2日 - 塞浦路斯与国际金主达成的100亿欧元抒困方案谅解备忘录显示，塞浦路斯应从2017年起实现相当于国内生产总值(GDP)4%的基础预算盈余(primary surplus)，以确保公共债务下降。
这份备忘录列举了塞浦路斯同意实施的财政措施，以及公共部门、养老金、医疗保健、劳动力市场私有化和服务业等方面的改革措施，以换取欧元区的资金援助。
路透得到的这份谅解备忘录显示，塞浦路斯今年的基础预算赤字为3.95亿欧元，相当于GDP的2.4%，比2012年1.9%的比例有所上升。
明年基础赤字将增至6.78亿欧元，相当于GDP的4.25%，不过2015年将降至3.44亿欧元，相当于GDP的2.1%。
塞浦路斯2016年料将实现2.04亿欧元基础盈余，相当于GDP的1.2%；从2017年起基础盈余将相当于GDP的4%。
上述预算目标暗指，国际金主预计塞浦路斯经济今年将萎缩近8%，明年将萎缩约3%，2015和2016年将恢复约1%的增长。(完) (编译 程琳; 审校 白云)
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路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应