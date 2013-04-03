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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:57 BJT

美国经济：美联储埃文斯和拉克尔均对经济成长更加乐观

路透里奇蒙4月2日 - 美联储两位官员周二发表谨慎乐观的讲话，称美国经济处于持续上升之中，但对于美联储应该在什么样的经济前景下撤出购债刺激计划，他们发表了各不相同的看法。

“到一定时候，我们将放慢购债速度并结束这项计划，”芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯对记者表示。“可能在今年稍晚。”

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在同一个场合里则表示，第一季美国消费情况的韧性令他印象深刻，但他并不准备上调2013年经济成长率略高于2%的预估。

拉克尔对通胀的立场比较强硬，埃文斯则是货币政策立场偏于温和的鸽派。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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