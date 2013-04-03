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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:41 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月3日

路透4月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于4月3日(周三)公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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BMO Q3 2013 ConAgra Foods 0.56 14 0.51

BMO Q2 2013 孟山都(Monsanto) 2.58 19 2.28

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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