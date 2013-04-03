港报财经评论：热钱未回股市难升--信报4月3日

热钱未回股市难升/ 习广思

曾踏足北京的人，相信都体验过污染的毒害，中国会否推行环保工程？答案是会的，重点是代价有多大。代价除了金钱外，还包括一个更低的经济增长水平，放弃过去十几年透过疯狂破坏而取得的惊人增长数字。《中国日报》早前报道，北京市政府一项三年计划具体措施，包括污水处理、垃圾焚烧和造林工程，将花费至少1,000亿元人民币。另外，中国环境保护部环境规划院公布一项研究，2010年中国环境退化成本近1.54万亿元人民币，占GDP总值3.5%。习李甫上台，即有经济增长及转型问题，全国雾霾和污染等环境问题，打贪反腐的政治问题，再有H7N9的卫生问题。到底是增长重要，还是民生重要？这不是割舍的问题，而是平衡问题。德银发表报告指，以目前的增长，在煤炭消耗量及汽车排气增加的情况下，中国环境在未来十年将急剧恶化。

踏入4月份，大市持续整固，恒指走势反覆，全靠汇控 、中移动 和香港地产股支撑，恒指收报22,367点，上升68点，全日成交额601亿港元，沽空比率12.4%，空军持续狙击，目标锁在中小型内银股身上，尾市见收敛。尽管恒指有升幅，但中资蓝筹呈现疲态，腾讯 弹完再跌，大市有825只股份录得跌幅，抽水股、绩差股无可幸免，汽车代理股、机械设备股、风电股均急跌。反之，中国内地楼市调控细节出台后，内房股逐步回稳。这边厢公司年度业绩刚公布完，那边厢部分公司急不及待公布季度业绩。上周南车时代 发盈警，昨日鞍钢 及中冶 发盈喜，前者首季度扭亏为盈，大行重新评级，股价急涨12%。其次，资金续见换马情况，好孩子 绩后股价跌8.8%，青蛙王子 则连升3日，昨日再升10%。

创兴 再传卖盘，老牌家族银行逐步撤退，似乎已成定局。收市后再传工行 有意买入中国台湾永丰银行20%股权，而创兴的潜在买家，相信也是中资居多。恒指在2月初冲不破24,000点，及后持续回落。资金派对结束，调整秩序井然，没有乐极生悲，意味直至目前为止，这场调整主要由资金流出主导，在没有暴跌情况下，仍属于一个健康调整。恒指走势上上落落，两个月间出现多个消息，2月初西班牙和意大利债息回升、中国推新国五条；2月下旬，人行实行正回购，被视为逐步收紧政策的第一步；3月份，塞浦路斯银行危机及中国银监会出招整顿影子银行。 ________________________________________________________________________________

日圆具下跌条件/ 苏子

昨天亚洲市日圆汇价明显造好，但其实日圆是跟随其他主要非美元货币一同走高，并非有什么好消息刺激日圆上升。由于市场上充斥大量日圆短仓，因此，昨天日圆在亚洲市的急升触发了不少实力不足的日圆短仓止蚀买盘入市；加上复活节假期刚结束，市场的交投仍未回复至正常水平，令昨天日圆在亚洲市的升幅被夸大。然而，当那些实力不足的日圆淡友被屠杀后，不少有实力的日圆大淡友于昨天欧洲市已加码入市抛售日圆，结果伦敦入市后，美元兑日圆已自昨天亚洲市的92.57低位大幅回升至93.30水平以上；欧罗兑日圆亦自119.15低位显着回升至接近120心理关口。相信，经过昨天亚洲市的急升后，日圆已具备条件随时展开一个较为健康的下跌浪。日本央行将于今明两天议息，市场普遍相信刚上任的央行行长黑田东彦将推出较为大胆的宽松货币政策，以便令日本可以尽快结束持续多年的通缩局面，并实现2%的通胀目标。

是次日本央行的议息已成为本周汇市炒家的主要炒作焦点，若然议息结果如市场所料般对日圆大淡友有利的话，预料日圆应会出现较深的跌势，美元兑日圆有望在突破上周三的94.90高位后，进一步挑战20天保历加通道的96.63顶部阻力及上月12日的96.71高位阻力；至于欧罗兑日圆预料在突破上周三的121.86高位后，上试123.50╱124阻力区。上周四澳元兑美元虽然失守1.04支持关口并曾低见1.0391，但汇价在1.04关口以下已获得强劲承接力，未见在破位后出现更猛烈的跌势，故目前仍不宜对澳元兑美元看得太淡。

本周初澳元兑美元低见1.0381后便以锤头利好形态回升。昨天澳洲央行议息后宣布维持息口不变，令到有更多买盘追捧澳元兑美元，昨晚美国入市前夕已上升至1.0479高位。如昨晚澳元兑美元可以承接昨天亚洲市及欧洲市的良好上升势头，进一步突破上周的1.0497高位及1.05心理关口，并且成功以大阳烛高收，预料今天汇价将更上一层楼，稍后可挑战今年1月的1.0598高位阻力。