港报财经评论：城镇化，买中通--经济日报4月3日

城镇化，买中通/ 林瑞芬

中国内地股市复活节后仍无得复活；港股长假后昨首日复市，表现一般。国指跌0.78%；恒指升0.31%至22,367收市。周四、周五A股休市，憧憬复活无望；展望二季初，大势仍偏于反覆上落，不排除再试底。恒指昨维持有限反弹升幅，主要为公用股中电 、煤气 及电能 所带动，可想而知市场博反弹之信心疲弱。恒指反弹受制于22,500，目前牛证重货区在21,600-21,999，不宜有失22,000，不然引发一轮为杀牛证之探底跌浪。金融改革快车正开，内银股盈利将乏大增动力，转型成价值投资股。下有高息限制跌幅，但上无盈利大增长憧憬封想像空间。内银股为中、港股指一大关键支柱，缺乏此大升火车头，就难望推动到大市，客观因素如此。

春回大地，为中国内地施工期开展，为周期性强的钢铁股鞍钢 已发盈喜预示今年首季可转亏为盈，或有所启示经济在二季度仍可望在弱复苏途上，不致于现二次筑底危机。通胀在压，滞胀的不利因素预期暂不出现，加上从地方陆续公布之国五条细则显示较中国的宽松，房调之冲击可较预期为少，稳经济下料中国内地对政策调整尚有弹性，展望A股纵暂乏大升动力，但大跌空间不大。技术上配合，上证本季关键之支持点是2,150，守稳反覆上落则无大碍，昨收报2,227。要摆脱因经济弱复苏及改革令重磅蓝筹缺乏大进力之闷局，资金面及股票供求面因素变数凸显。海外资金的流入、央行正回购之步伐快慢及IPO重启期，视为重中之重。海外资金的流入取决于外资对中国内地经济复苏动力的信心，取决自身的游资多少，取决于中国内地的QFII额度。去年底有一浪对经济复苏力的憧憬，引发外资进场，但经证实复苏苗头弱，外资又变得审慎。要令外资再热，就要留意着经济指标，只有指标显强才能激发热情。推论以上关键因素，注意观察点变化拐点的出现契机，对市势把握性增强。

大形势上，A股暂缺乏活力；港股亦步亦趋。塞国形势暂时受控，因此而激化之金融市场动荡可能下降。如无不可预测之意外发生，港股弱势望不致于呈恐慌抛售，缓调筑底，猜测游资二季仍要苦寻话题热点，意图争取利润，相关城镇化概念股仍可能受捧，事关全国城镇化工作会议或4月中下旬召开，工作会议后，《全国促进城镇化健康发展规划》有望对外公布。到期时，有较为清晰的发展路向，或再激发一番投资热情。

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石化电力股，今年可突围/ 余少文

H股派发去年业绩曲终人散，整体表现是近年最差的一次，大部分行业盈利如非倒退便是亏损，相信中国推动资源价格改革下，石化股可以在今年业绩中突围而出，电力股则保持去年增长势头。中国内地股市先升后跌，累及国企指数今日走势有如过山车，呈现跌、升、跌走势，全日跌84点或0.8%收10,811点，成交额148亿港元。但见国企沽空额达34亿港元，占国指比重23%，是2009年6月开始国企沽空统计以来最高的1日，及见到民生银行 、中联重科 、国药控股 等三、四线H股沽空额合计近8亿港元，似乎后市会是风高浪急走势，股民要小心！随着H股派完去年成绩表，今年首季业绩要到4月中才派发，除了稍后公布的3月经济数据外，市场可谓缺乏消息，所以维持国指调整未结束的看法，国指有机会跌穿俗称牛熊分界线的250天线，然后下试10,000点。

粗略统计H股2012年业绩，去年合计收入增长只有9%至14万亿元人民币，盈利合计只微升不足2%至1.35万亿元人民币，相比2011年的盈利增速逾12%，显示H股去年业绩整体表现差劲；尤其去年上半年盈利增幅仍逾5%，反映下半年盈利表现进一步恶化。而最赚钱继续是工、建、农、中等四大行，合计盈利高达7,163亿元人民币，占H股合计盈利53%，如将九行剔除，H股合计盈利下跌17%，即是说内银股撑起H股业绩。如将H股以行业分类，过去表现最好兼盈利持续增长的银行股，去年合计盈利增长16%，不及电力及电力相关股份的28%增幅，地产股则在打压声中仍有约8%增长，基建行业在政策扶持下的增幅只有3%。而其他行业盈利普遍录得倒退或亏损，亏损行业包括航运、钢铁和采矿等，航运和钢铁业已经连续两年亏损，部分行业今年如未能转亏为盈，其A股便有退市风险，故见到最蚀钱的中国远洋 已表示卖资产，鞍钢股份 发首季盈喜，中远洋和鞍钢今年业绩或可好转。

至于其他行业，预期电力业可维持增长走势，尤其火力发电为主的电力股，如华能国际 、大唐发电 、华电国际 等今年增长幅度一定不及去年以倍作为单位的表现，大唐增幅是上述三只电力股最差都多赚1倍。除非煤价出现大幅反弹，否则中国推动资源价格改革中，并没有提及电价要跟随煤价下跌而需下调，即在没有电价下调因素下，只要继续控制成本，则今年盈利增长有保证。