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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:08 BJT

中国外汇：去年底外债余额7,369.86亿美元，较9月续降--外管局

路透北京4月3日 - 中国国家外汇管理局周三公布2012年末中国外债数据称，截至去年末外债余额为7,369.86亿美元，较9月末的7,708.33亿美元继续下降。

刊登在外管局网站上的新闻稿称,截至去年底，中长期外债余额为1,960.57亿美元；短期外债余额为5,409.29亿美元。

此外，2012年新借入中长期外债395.67亿美元，偿还中长期外债本金330.15亿美元，支付利息25.62亿美元。中长期外债项下净流入资金39.90亿美元，同比下降55.70%。

外管局并称，据初步计算，2012年中国外债负债率为8.96%；债务率为32.78%；偿债率为1.62%；短期外债与外汇储备的比例为16.33%，均在国际公认的安全线以内。

去年9月末外债余额为7,708.33亿美元,较6月末的7,851.72亿美元有所下降. (完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)
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