《香港报摘》--其他报纸重要消息4月3日

*明报

--香港财政司长曾俊华委任恒生银行 前副董事长梁高美懿为港交所 董事，并再度委任夏理逊、许照中和利子厚出任董事，任期两年，4月24日起生效；夏佳理则会于同日退任董事。

--市场消息透露，韩国化妆品品牌ETUDE HOUSE，以每月近100万港元抢租铜锣湾地带地舖，加租幅度逾42%。

*星岛日报

--地政总署采用新方法增加住宅供应，将沙田九肚即将招标的三幅豪宅地地积比，大为提高四成至逾一倍不等，令发展楼面大为增加，以单位平均面积1,000方尺计算，料增加新供应360伙。

--中银监早前收紧理财产品监管，引起外界对中小型银行利润的担忧。招商银行 表示，该行的理财产品并不多，预料今年全部理财产品都会合规，新招对招行的影响甚微。

--停牌逾两年的中国公共采购 周二复牌，并公布已获批在前海组建两家企业，总注册规模不少于11亿元人民币，以经营金融讯息及金融担保的电子服务平台，预期今年下半年相关业务可正式开展。

*苹果日报

--国泰航空 指，年初至今北美航线客量和收益均增加，集团3月底起，恢复每周三班往洛杉矶、多伦多航线，并计划9月，纽约线回复至每周三班。

--证监会网站显示，平安保险 旗下中国平安资本(香港)正式成为本港的保荐人持牌人士。

*东方日报

--地政总署公布，何文田佛光街与常富街交界豪宅地，以及沙田马鞍山保泰街商业地，均于本月26日招标，截标日期6月7日。上述两地为本季卖地计划首推地皮，亦为本年度政府卖地揭开序幕。

*文汇报

--石药集团 去年获母公司注入成药业务资产后，业绩表现跃升，期内股东应占溢利大增5.09倍至21.62亿港元。公司计划未来重点把新药做多做大，今年将推四种产品。

--从事高档汽车销售的永达汽车 指，在今年产能投放加大及宏观调控走势向好的情况下，预计今年的乘用车销售毛利率会比去年的4%好，但要达到2011年的水平有一定难度。

--中国高速传动 表示，公司2013年风力设备首季订单亦未如理想，只与去年下半年持平，但预期今年二及三季度会逐步改善，下半年业务较佳。

*大公报

--华电国际 执行董事总经理陈建华表示，公司将加大可再生能源投资力度，未来三年共投资约70亿元人民币。

--恒大地产 公布，3月份实现合同销售金额约62.7亿元人民币，按年增加56%。

--百勤油服 首席财务官舒华东表示，公司今年资本性开支约3亿至3.5亿港元，主要用作建设惠州的研究和开发中心及生产设施，有关基地预计将于2014年投入营运。(完)