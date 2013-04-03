表格：台湾3月末外汇存底为4,018.9亿美元，月减0.54%--央行

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透台北4月3日 - 台湾央行周三公布，3月末外汇存底为4,018.9亿美元，较上月减少21.9亿美元或0.54%。央行称，主因欧元等主要货币对美元贬值所致。
若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。
央行并表示，3月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,234亿美元，占外汇存底约56%。
依据美国财政部的资料，1月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额达1,966亿美元，较上月修正后增加12亿美元。来自台湾持有者大宗可能来自台湾央行、寿险、银行或企业等。
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化：
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)
金额按市价计算
(亿美元) (亿美元) 2013年
3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56
2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56
1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55
2012年
12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55
11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55
10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51
9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54
8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51
7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50
6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50
5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
资料来源：台湾央行(完)
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