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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 12:00 BJT

《Russell专栏》中国PMI反弹未必预示大宗商品进口上升

再把铁矿石与煤炭进口考虑进来，情况就更难说清了。

2009年铁矿石进口跳增近42%，2010年又减少1.5%，2011年增长11%，2012年增长8.5%。

2009年煤炭进口飙升210%，2010年又增加31%，之后在2011年放缓到增长10.2%，2012年再度加速，增长28%。

这些数据表明，PMI与大宗商品进口之间顶多也只是存在微弱关联，PMI扩张不过是进口需求增长的一个非常粗略的指标。

这表示在评估大宗商品需求情况时，我们应该停止观察或在意PMI吗？

当然不是，因为中国官方制造业PMI是衡量大宗商品进口趋势一个不错的先行指标，即便它对预测具体的百分比变动帮助不大。

当去年4月PMI开始下行时，原油与铁矿石的进口增长也出现放缓。

当9月PMI开始缓慢回升时，这两种大宗商品的进口也开始加速增长。

但要判断大宗商品进口增长加速或减速的程度，还得看其它很多因素。

这些因素包括季节性因素、库存水平以及各个市场独有的因素等。

例如，去年上半年中国补充战略库存就使原油进口增多，到去年年底前铁矿石进口也因为补充库存而上升。

目前，中国工业产出温和复苏的状况足以保证大宗商品需求偏向上升。(完) (译文审校 李爽)
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