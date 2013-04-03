《Russell专栏》中国PMI反弹未必预示大宗商品进口上升

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
再把铁矿石与煤炭进口考虑进来，情况就更难说清了。
2009年铁矿石进口跳增近42%，2010年又减少1.5%，2011年增长11%，2012年增长8.5%。
2009年煤炭进口飙升210%，2010年又增加31%，之后在2011年放缓到增长10.2%，2012年再度加速，增长28%。
这些数据表明，PMI与大宗商品进口之间顶多也只是存在微弱关联，PMI扩张不过是进口需求增长的一个非常粗略的指标。
这表示在评估大宗商品需求情况时，我们应该停止观察或在意PMI吗？
当然不是，因为中国官方制造业PMI是衡量大宗商品进口趋势一个不错的先行指标，即便它对预测具体的百分比变动帮助不大。
当去年4月PMI开始下行时，原油与铁矿石的进口增长也出现放缓。
当9月PMI开始缓慢回升时，这两种大宗商品的进口也开始加速增长。
但要判断大宗商品进口增长加速或减速的程度，还得看其它很多因素。
这些因素包括季节性因素、库存水平以及各个市场独有的因素等。
例如，去年上半年中国补充战略库存就使原油进口增多，到去年年底前铁矿石进口也因为补充库存而上升。
目前，中国工业产出温和复苏的状况足以保证大宗商品需求偏向上升。(完) (译文审校 李爽)
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路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应