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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 12:33 BJT

新债招标：台湾五年期102/2R公债得标利率为1.017%，符合预期

路透台北4月3日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年期公债102/2R 得标利率为1.017%，符合市场预期。

路透周二所做的调查显示，102/2R得标利率将落在1.00-1.03%。

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，投标总额738.5亿台币，投标倍数为1.85倍，高于上次20年期公债102/乙1的1.26倍。

各行业的得标比重方面，银行得标比重64.75%、证券业31%、保险业0%、票券业4.25%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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