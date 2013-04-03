中国货币市场：需求放缓七天回购利率回落，机构偏乐观看待节后资金面

路透北京4月3日 - 中国银行间资金市场 周三早盘七天期回购利率下行逾10个基点(bp)，因需求劲头放缓。交易人士表示，机构为应对清明假期后准备金补缴筹备的“弹药”已经基本落定，今日市场整体供大于求。
隔夜回购利率今日则小涨，对此交易员认为，这或与其实际使用期限受假期影响有所延长有关。他们并提到，虽然准备金清算令节后流动性承压，但下周开始将有央票陆续到期，所以机构对短期流动性预期尚偏乐观。
“七天的需求有些降了，7号那天(资金)可能会稍微收一下，头三个月是银行的旺季营销，起码我们行对公对私存款这块各个支行都是卯足劲儿地拉存款。”华中一银行交易员称，“但是市场上也不至于有多么紧张，起码现在看来钱超多的。”
21世纪经济报 道周三引述权威人士透露，截至3月末，工行 、农行 等四家大型银行人民币存款大幅增长2.34万亿元；3月份新增人民币贷款超过3,300亿元。
据路透统计，4月份将有合计1,050亿元人民币央行票据到期。
今年清明假期为4月4日-6日。每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日适逢假期，按照惯例一般是推迟至周日(7日)补缴。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购
其中:隔夜 2.0860 2.0238 6.22
七天 3.2533 3.4195 -16.62
14天 3.4573 3.4636 -0.63
上交所债券回购
其中:隔夜 3.4400 6.2000 -276.00
七天 1.6000 2.5550 -95.50
14天 2.3500 2.8150 -46.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1100 2.0300 8.00
七天 3.3200 3.4200 -10.00
14天 3.4500 3.4600 -1.00
shibor
其中:隔夜 2.0930 2.0190 7.40
七天 3.2970 3.4070 -11.00
三个月 3.8804 3.8804 0.00(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)