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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 15:01 BJT

亚洲金融：中国和澳洲将推出人民币直兑澳元--消息

澳元-人民币展开直接交易，是中国推动人民币国际化的又一个进展。

“单对中国而言，透过人民币与主要国际货币直接交易，是迈向区域化及最终国际化的重要一步，”上述银行消息人士称。

日本与中国去年6月展开类似的日圆-人民币直接交易协议。除了美元以外，日圆是目前唯一与人民币直接交易的货币。

澳洲报纸The Australian先前已报导官方将宣布直接交易，但并未透露消息来源。

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心不予置评，中国人民银行并未回覆传真询问。澳洲央行、国库部官员及国库部长办公室皆拒绝评论。(完) (编译 王冠中/蔡美珍; 审校 张明钧)
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