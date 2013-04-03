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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 12:09 BJT

马来西亚政治：总理宣布解散议会，数周内料将举行大选

路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚总理纳吉布周三称将解散议会，此举将为数周内举行大选铺平道路，而这场选举可能是纳吉布所属的执政联盟掌权56年以来所面临的最激烈选战。

“国王已经接受我的要求，在4月3日解散国会，”纳吉布在一场实况转播的电视演说中说。

纳吉布的国民阵线(National Front)执政联盟在2008年选举时首度未能在国会占据三分之二的多数优势，并面临前副总理安华为首的三党反对联盟的挑战。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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