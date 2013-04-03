中国期市：白银期货跌逾3%创上市来新低，受外盘贵金属弱势拖累

路透北京4月3日 - 受隔夜外盘贵金属跌势拖累，上海期货交易所黄金<0#SHAU:>和白银期货<0#SAG:>周三早盘双双跳空下跌，白银主力合约一度下挫3.7%，创下该品种上市以来新低。分析师表示，对美国经济的乐观情绪令金银等传统避险资产承压，加之近期国际市场风险事件较多和国内临近假期，投资者宜轻仓谨慎操作。

上期所白银主力1306合约 早盘收跌198元或3.43%，至每千克5,568元人民币；盘中一度触及5,552元，为白银期货去年5月上市交易以来新低。相比去年9月所及高位7,696元，该合约累计跌幅已接近30%。同样受外盘疲弱影响，上期所黄金期货主力6月合约 早盘亦下跌2.26%，报每克316.80元。

“对美国经济的预期向好令避险资产的买需受抑，再加上近期有机构在贵金属上市交易基金(ETF)上抛售，令国际黄金和白银价格受到冲击。”宏源期货贵金属分析师冯海虹表示，“此外，近期国内工业品需求预期偏弱，市场处于一个纠结状态，也影响到白银的工业需求人气。”

国际黄金价格周二大跌1.5%，创一个多月最大单日跌幅；银价重挫逾2%，至八个月低点，铂系金属也大跌。截至北京时间周三中午12时，现货金 报每盎司1,567.26美元，现货银 报27.04美元。

相对黄金而言，分析师对白银后市的看法更为偏空。冯海虹表示，白银下方的空间稍大，建议空单持有，但黄金下方的支撑力度较大，中长线还可以看多。

国投信托高级黄金投资分析师师晨冰指出，国内金银走势受海外市场人气的影响很大。在外盘疲弱的背景下，前期空单可以持有，但最好不追空。

法国兴业银行周二发布报告看空金价，亦打压贵金属市场人气。该行报告指出，在人们对美国经济看法改善的影响下，利率上升的预期升温，或在金市形成一场长期熊市的完美风暴。报告并称，相关ETF出现大量赎回，投资者也愈发倾向于做空，预计2013年黄金均价为每盎司1,500美元，年底时价格料跌至1,375美元。

本周国际市场重量级的风险事件接踵而至，周四将公布日本、英国和欧洲三大央行的利率决议，周五还有备受瞩目的美国3月非农就业数据出炉。

与此同时，国内各期交所将因清明假期休市两天，三大商品期货交易所均从周二结算起例行上调了金银等各期货品种的保证金。市场人士表示，若假日期间外盘出现较大波动，不排除节后国内贵金属品种再出现跳空跟进走势。

**隔夜跳空风险不容忽视**

今日黄金和白银期货双双大幅跳空低开，白银价格与昨日收盘价之间出现逾2%的跳空缺口，这对保证金交易的期货投资者无疑带来了巨大的隔夜风险。

此前，上期所就连续交易细则征求意见，除目前交易时间段之外，拟推出规定品种的夜市交易，据交易所人士介绍，此次试点品种即为黄金和白银期货。 分析师表示，夜市的推出有助于减少国内投资者的隔夜跳空风险，但欧美时段自身的风险因素也不可忽视。

“期货夜市的推出是一大进步，肯定会能帮助投资者起到规避隔夜风险的作用，但也仅限于一部分。”国投信托的师晨冰指出，从征求意见稿看，连续交易增加的主要是美国时段，但金银等贵金属在欧洲时段的交投也非常活跃，如果能把这一时段也覆盖到就更为理想。