台湾货币市场：短率仍贴近低位，提存期最后一日市况稳定

* 提存期最后一日市况平稳
* 短率仍在低位
* 下周回复期初料拆款利率高位有走滑空间
记者 高洁如
路透台北4月3日 - 台湾银行间短率周三大致稳于低位。今日为提存期的最后一个交易日，不少银行的准备数字已提前安排妥当，只剩下微幅调整。整体而言市场资金还是相当充裕，不虞匮乏。
大型银行资金调度人员表示，整体而言，市场资金仍然相当充裕，票券商在拆款及短票资金源源不绝，平稳度过期底最后一日。整体而言本提存期的资金仍是低度利用，在需求难以提振之下，银行超额准备仍然偏多。
一位公股银行资金调度人士称，“钱还是很多，央行隔夜代收的量还是一样少少的。”
展望下周，由于是新一提存期的开始，又没有季底财报作帐的紧缩因素，估计月底的紧缩时刻将不致造成短率波动，甚至拆款的高位还可能走滑。
本地时间11:30，台湾金融市场动态：
**台币兑美元 升3.8分，报29.882；在央行作价下开价盘触及七个月低位，离30元关卡一步之遥。南北韩情势再度紧绷打压韩元 贬破1,120关键价位，近来与韩元亦步亦趋的台币开盘后即跟进反应，当前在29.900附近交投。
**台股 小升0.19%报7,928.51点；成交量 380.55亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.387-0.39%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.388-0.44%。
**短票利率也没变**
票券商指出，期底最后一日并不见银行保守操作，反而一早就有拆款及买票的电话打来，显见期底银行仍有消化资金的压力。
〞一早就有很少往来的银行打来要拆出，〞一家大型票券商交易员表示。
30天短票利率主要成交区间在0.70-0.71%，较多在0.70%，和上日相去不远。
台湾央行今日存单到期金额2,800.6亿台币，发行金额午后才会公布。
下周央行存单到期总额8,345.25亿台币，分别是周一4,576亿、周二700.1亿、周三1,530亿、周四 826亿以及周五713.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为436亿台币；累计超额准备为3,483亿台币，加计前期1%的超额准备为4,651亿台币。(完)
(审校 林高丽)