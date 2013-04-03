《SAFT专栏》无条件承诺的时代

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
**德拉吉还未使用的大炮**
日央行的躁进与德拉吉带领的欧洲央行形成了有趣的反差，在德拉吉于7月做出保卫欧元的承诺之后，欧洲央行出乎意料地被迫、或可说是宁愿选择几乎按兵不动，尽管塞浦路斯情势严重恶化，且肯定还会进一步坏下去。
塞浦路斯已经实行资本管制以限制资金流出其金融体系，同时状况最糟银行的大额储户被扣收了多达60%的存款。欧洲央行周四将宣布利率决策，有些人臆测该行可能降息，由于欧元区通胀偏低且经济数据疲软，欧洲央行降息可谓合情合理。
迫使塞浦路斯屈服、并且拿储户的钱纾困，这一方面某种层面来说有效终结了塞国的离岸金融产业，某种层面来说也是欧洲央行的一大胜利，欧洲央行可以说，其无限量援助政策并未与所有银行体系挂勾。但这也引发了德拉吉想要避免的事，所幸规模不大。
欧元某种程度而言已经解体，因为存放在塞浦路斯银行中的欧元肯定比不上在德国的欧元，也比不上在法国掉在椅子缝隙里间的欧元。有着内部资本管制的货币同盟说不上是一个同盟，而这个同盟也可能不想要塞浦路斯继续留下来。塞国经济将会萎缩，但其经济厄运却没有货币贬值来与之相呼应。
不论是日本或欧洲，“不惜一切代价”的承诺将会证明是一个有力的工具，但有点浪费资产。时间拖的越久，对于这个承诺的信任度可能也会减损。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应