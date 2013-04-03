《SAFT专栏》无条件承诺的时代

**德拉吉还未使用的大炮**

日央行的躁进与德拉吉带领的欧洲央行形成了有趣的反差，在德拉吉于7月做出保卫欧元的承诺之后，欧洲央行出乎意料地被迫、或可说是宁愿选择几乎按兵不动，尽管塞浦路斯情势严重恶化，且肯定还会进一步坏下去。

塞浦路斯已经实行资本管制以限制资金流出其金融体系，同时状况最糟银行的大额储户被扣收了多达60%的存款。欧洲央行周四将宣布利率决策，有些人臆测该行可能降息，由于欧元区通胀偏低且经济数据疲软，欧洲央行降息可谓合情合理。

迫使塞浦路斯屈服、并且拿储户的钱纾困，这一方面某种层面来说有效终结了塞国的离岸金融产业，某种层面来说也是欧洲央行的一大胜利，欧洲央行可以说，其无限量援助政策并未与所有银行体系挂勾。但这也引发了德拉吉想要避免的事，所幸规模不大。

欧元某种程度而言已经解体，因为存放在塞浦路斯银行中的欧元肯定比不上在德国的欧元，也比不上在法国掉在椅子缝隙里间的欧元。有着内部资本管制的货币同盟说不上是一个同盟，而这个同盟也可能不想要塞浦路斯继续留下来。塞国经济将会萎缩，但其经济厄运却没有货币贬值来与之相呼应。