中国汇市：人民币早盘随中间价小幅走低，购汇盘浮现但市场仍待更多指引

* 人民币即期随中间价小幅走低

* 6.20元附近市场购汇渐活跃

* 市场等待央行态度

路透北京4月3日 - 人民币兑美元即期 周三早盘跟随中间价小幅走低。受隔夜美元上涨带动，人民币中间价结束此前连续三天涨势。盘间净结汇格局亦稍有松动，在6.2元附近并浮现购汇盘，但窄幅波动不改显示市场仍在等候监管层更多指引。

“早盘结汇不大，购汇量较大，可能因为昨天人民币破了6.20心理关口，市场产生了反向操作的心理。”北京一股份银行交易员说。

该交易员并称，昨天人民币即期在中间价带动下创历史新高，可能是对6.20心理关口的测试。人民币有可能会继续走高势头，有交易员从基本面和最近的客盘判断，已经上看至6.18元；但同时央行干预的担忧也有可能升温并抑制升势，因央行乐见的是人民币双边的波动和均衡汇率。

北京时间12:32，人民币兑美元即期报6.2013元，上日收报6.1986元。今日人民币兑美元中间价 为6.2609元，上日中间价为6.2586元。

交易员并认为，早间公布的中国3月官方非制造业商务活动指数稍好于预期，但并未形成人民币走升动力。

在企业经营活动和市场需求回升等有利因素共同作用下，中国3月官方非制造业PMI大幅回升，表明非制造业领域增长动力依然较强。其中建筑业活动趋于活跃，暗示当前投资增长对经济的拉动作用具备稳定性和连续性。

北京另一家股份行交易员表示，市场现在都担心央行干预，这抑制了人民币继续走高的势头。但现在看来，央行的干预力度也不强，猜测是因为在美国财政部公布汇率报告之前，央行不好出手干预。昨日人民币中间价高开幅度之大，一定程度暗示了央行希望人民币升值的决心，近期干预也可能有限。

东京汇市方面，日圆兑美元周三微跌，欧元也小挫，在日本央行和欧洲央行周四公布政策决议以前，市场整体气氛审慎。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2863/06，上日尾盘为6.2875。

北京时间12:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1965/85元，上一交易日尾盘报6.1918元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

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